بالصور.. صيادون ومزارعون بدمياط يناشدون حمايتهم من العصابات المسلحة

دمياط-معتز الشربينى

يعيش المئات من أبناء قرية أولاد حمام التابعة لمركز دمياط معاناة حقيقية بسبب كثرة المشاكل التى تواجههم، حيث يعمل أغلب أبناء القرية فى مهنة صيد الأسماك عبر بحيرة المنزلة التى تحيط بالقرية أو الزارعة وتربية المواشى، إلا أنهم يوجهون مشاكل لا تحصى ولا تعد تهدد أرزاقهم وتحول حياتهم إلى هم بالليل ودينا بالنهار



>محرر اليوم السابع مع الاهالى

يقول عطية الإمام المنسى، أعمل صيادا فى بحيرة المنزلة منذ 50 عاما وهى مصدر رزقنا الوحيد ولكن البحيرة تغيرت كثيرا عن زمان بعد أن استولى عليها الحيتان وعلى مئات الأفدنة وانتشر ورد النيل بصورة غير طبيعية بسبب الإهمال وانتشار الملوثات لأن السدايد حولت المياه إلى مياه راكدة، ومنعت تجديد المياه المالحة، ما أدى إلى انقراض أنواع كثيرة من الأسماك مثل الحنشان والبلطى والقاروص والآن أصبحت السرحة الواحدة لا تتحصل على 10 جنيهات وهو مبلغ لا يغنى ولا يثمن من جوع.



>انهيار الطريق

وتساءل إبراهيم قاسم صياد: أين دور مجلس النواب لحماية صيادى البحيرة من العصابات وحيتان التعدى على أراضى البحيرة؟

وأضاف محمد زغلول – مزارع - ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة بكل أنواعها تهدد حياة الفلاحين وتهدد مستقبل الزراعة فى مصرف ظل غياب دور الجمعيات الزراعية، مضيفا أن الأسمدة التى يحتاج إليها الفلاح تزايدت أسعارها بصورة ملحوظة، حيث ارتفع سعر أسمدة النترات من 75 جنيها إلى 110 جنيهات للشيكارة وأسمدة اليوريا من 80 جنيها إلى 150 جنيها للشيكارة بخلاف أسعار الكيروسين وباقى المستلزمات اليومية.



>مركز شباب القرية

يقول أحمد أبوبكر الداودى - مزارع - نعانى من تكرار سرقة المواشى من زمام المنطقة فلا توجد منطقة لم تتعرض لسرقة المواشى، مضيفا أن الثلاثة أشهر الماضية شهدت سرقة أكثر من 60 رأس ماشية من القرية، حيث تقوم عصابات مسلحة بمهاجمة القرية ليلا وتقوم بسرقة المواشى وأغلب الفلاحين ينامون فى الحظائر خوفا على المواشى لأنه رأس مالنا.