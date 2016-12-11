الإسماعيلى يتراجع عن دعوة "العمومية" لمناقشة الانسحاب

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

تراجع مجلس إدارة نادى الإسماعيلى عن الدعوة لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لمناقشة الانسحاب من الدورى بسبب الأخطاء التحكيمية المتكررة خلال الجولات الماضية والتى تسببت فى التأثير سلبًا على الدراويش وحرمته من تحصيل عدد من النقاط خلال الجولات الماضية، بعدما أعلن مجلس الدراويش نيته فى الانسحاب والتضامن مع الزمالك بسبب أزمة الأخطاء التحكيمية.

واستقر مجلس الإسماعيلى على التراجع بعد الجلسة المثمرة التى حضرها إبراهيم عثمان خلال اجتماع ممثلى أندية الدورى الممتاز مع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، والتى تعهد خلالها الأخير بالتدخل لمعالجة الأخطاء التى وقع فيها الحكام منذ بداية الموسم الجارى، خشية من تكرارها فى الفترة المقبلة وإنهاء الأزمات التى أثيرت حول القرارات التحكيمية الخاطئة.