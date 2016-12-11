حيدر العبادى: نهاية حرب العراق للقضاء على "داعش" ستكون بالموصل

بغداد أ ش أ

التقى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، مساء أمس السبت فى بغداد، مع رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكا راسموسن الذى يزور العراق حاليا.

وقال العبادي، خلال اللقاء، إن العراق يخوض حربا للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى التى ستكون نهايتها فى الموصل، مؤكدا أن القوات المسلحة العراقية تواصل انتصاراتها فى المعارك ضد التنظيم، وتحرص على أمن المدنيين وتراعى حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن المواطنين العراقيين يرحبون بالقوات المسلحة فى المناطق المحررة، وأن القوات العراقية التى حررت الكثير من الأراضى فى ديالى والأنبار وصلاح الدين والموصل مركز محافظة نينوى قادرة على القضاء نهائيا على "داعش".

وأعرب عن شكره للدنمارك على مساعداتها وجهودها فى المجالين الإنسانى والعسكري، لا سيما فى مجال التدريب فى إطار التحالف الدولي، داعيا إلى المزيد من التعاون فى المجال الاقتصادي.

من جانبه، هنأ راسموسن العراق بالانتصارات التى تحققها القوات المسلحة على "داعش" بالموصل، الذى ارتكب جرائم على مستوى العالم، مثنيا على قيادة العبادى للحكومة، ومؤكدا دعم بلاده للعراق وتقديم كل المساعدات الممكنة له فى مجال إعادة الاستقرار وعودة النازحين إلى مناطقهم.