الدراويش يبحثون عن الصغار للهروب من القائمة المكتملة

كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

اتجه مسئولو الإسماعيلى للبحث عن المواهب صغيرة السن من أجل تدعيم صفوف الدراويش فى الفترة المقبلة وحل مشاكل النقص العددى فى صفوفه والعقم التهديفي الذى يلازم مهاجميه منذ بداية الموسم.

ويعتمد مسئولو الدراويش على التعاقد مع لاعبين صغار تحت السن حتى يتسنى فى دعم فى صفوف الدراويش كوسيلة فعالة لضم صفقات جديدة على أن يستفيد من هؤلاء اللاعبين عن طريق الاعتماد عليهم فى المباريات بدون الاستسلام القائمة الإلزامية التى تحد النادى من التعاقد مع لاعبين فوق السن قبل انتقالات يناير، ومن مزايا تلك الحيلة أنها لا تجبر اللاعب صغير السن على الانتظار لحين فتح باب الانتقالات الشتوية أو الصيفية بل يحق له المشاركة مع فريقه بمجرد تسجيله.