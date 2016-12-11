مدير أمن بورسعيد يقدم التهنئة للأهالى بمناسبة المولد النبوى

بورسعيد - محمد عزام

قدم اللواء زكى صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، التهنئة اليوم الأحد، للأهالى، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

وقال زكى، فى برقيته للأهالى: "يسرنى فى مناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، أن أبعث لشعب بورسعيد الباسل بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات، إننا إذ نستلهم القدوة والأسوة الحسنة من صاحب الذكرى العطرة، صلى الله عليه وسلم، الذى بنى دولة الإسلام على القيم الإنسانية الرفيعة، وما تحمله فى رسالتها من ود وتراحم".

وأضاف فى برقيته: "نسأل الله العلى القدير أن يبارك جهود رجال الشرطة ويسدد خطاهم للوفاء بمسئولياتهم الوطنية، وقد تحقق لوطننا وشعبنا كل ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار".