أخبار عاجلة

صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
راموس: «أشعر بمرارة لعدم إحراز المزيد من الأهداف في شباك نوير» -
أبو تريكة: ريال مدريد فرط في فوز كبير أمام بايرين ميونيخ -
«صاروخ ماديرا» يقصف البايرن بثنائية في موقعة «اليانز آرينا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن بورسعيد يقدم التهنئة للأهالى بمناسبة المولد النبوى

Google+ Print
مدير أمن بورسعيد يقدم التهنئة للأهالى بمناسبة المولد النبوى مدير أمن بورسعيد يقدم التهنئة للأهالى بمناسبة المولد النبوى

>بورسعيد - محمد عزام

قدم اللواء زكى صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، التهنئة اليوم الأحد، للأهالى، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

 

وقال زكى، فى برقيته للأهالى: "يسرنى فى مناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، أن أبعث لشعب بورسعيد الباسل بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات، إننا إذ نستلهم القدوة والأسوة الحسنة من صاحب الذكرى العطرة، صلى الله عليه وسلم، الذى بنى دولة الإسلام على القيم الإنسانية الرفيعة، وما تحمله فى رسالتها من ود وتراحم".

 

وأضاف فى برقيته: "نسأل الله العلى القدير أن يبارك جهود رجال الشرطة ويسدد خطاهم للوفاء بمسئولياتهم الوطنية، وقد تحقق لوطننا وشعبنا كل ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365