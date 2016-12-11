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بالصور.. مدير المعهد السويدى بالإسكندرية: تطبيق حقوق الإنسان مسئولية الدولة

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>الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد بيتر وديرود، مدير المعهد الثقافى السويدى بالإسكندرية، أن حقوق الإنسان تطبيقها هى مسئولية الدولة تجاه المواطنين، ومنها حرية العقيدة التى على المواطنين الحرية الكاملة فى اعتناق الديانة الخاصة بهم وأفكارهم ولا يفرض عليهم عقيدة خاصة.

جانب من المنصة
>جانب من المنصة

وأضاف خلال كلمته بالاحتفالية التى نظمها المعهد السويدى بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان، أن السويد كانت لديها الإسلاموفوبيا فى السنوات الماضية، وتم منع الآذان فى شوارع السويد، ولكن بعد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تم إعادة الآذان مرة أخرى والانتهاء من هذه الظاهرة فى بدلته السويد، وتغيرت الأمور ويمارس المسلمين حريتهم العقيدية بشكل طبيعى.

مدير المعهد السويدى بالإسكندرية
>مدير المعهد السويدى بالإسكندرية

وأشار إلى أن التغيير فى المجتمعات والعادات يأتى من الداخل بدون الاستعانة بطرف خارجى لكى تُغير من عادات المجتمع، موضحًا أن التغيير على مستوى الدين لا يأتى إلا من الداخل وأن يكون أصحاب الديانات على استعداد للتغيير مثل تغيير الخطاب الدينى والتواصل مع الشباب على أن يكون التغيير للأفضل.

اثناء كلمة مدير المعهد السويدى بالإسكندرية
>اثناء كلمة مدير المعهد السويدى بالإسكندرية

شارك فى الحلقة النقاشية مؤمن سلام، حركة المدنية، رباب كمال، مذيعة بالإذاعة المصرية، عمرو الشال إمام وخيب بوزارة الأوقاف، الهام المانع، استاذ العلوم السياسية بجامعة زيوريخ السويسرية، منال المسلاوى، داعية وزارة الأوقاف، وأدارت الحلقة النقاشية الدكتورة الزهراء لنقى، مدير منبر المرأة الليبية من أجل السلام.

 

 

 

 


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