أحدث وسيلة لحماية مريضات سرطان الثدى من سقوط الشعر عند تعاطى الكيماوى

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تبريد فروة الرأس بواسطة قبعة متخصصة خلال جلسات العلاج الكيميائي تساعد مرضى سرطان الثدي على تجنب تساقط الشعر.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “Health Day News”، وجد الباحثون في التجربة السريرية شملت على أكثر من 200 امرأة تعانى من سرطان الثدي، أن أكثر من نصف اللواتى استخدمن "قبعة التبريد" لفروة الرأس خلال خضوعهن لـ 4 جلسات من العلاج الكيماوى، احتفظن بشعرهن.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة "جولي راني نانجيا"، أستاذة في مركز الثدي "يستر وسو سميث" في كلية بايلور الأمريكية، "عندما تفقد المرأة شعرها، فإن الجميع يعرف أنها مريضة سرطان.

وأوضح الباحثون أن تبريد فروة الرأس أكثر شيوعاً في أوروبا، ويعتقد أنه يحد من فقدان الشعر عن طريق خفض درجة حرارة فروة الرأس، مما يقلل من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر.

ووفقاً لجمعية السرطان الأمريكية، تم تشخيص ما يقرب من 247 ألف امرأة مصابة بسرطان الثدي في أمريكا هذا العام، وهناك أيضاً حوالي 2.8 مليون ناجية من سرطان الثدي في الولايات المتحدة.