وزير داخلية تركيا يعلن احتمال وقوع هجوم انتحارى خلال أحد انفجارى إسطنبول

كتب مؤمن مختار

قال وزير الداخلية التركى سليمان صويلو، إن أحد الانفجارين اللذين وقعا خارج استاد لكرة القدم فى إسطنبول أمس السبت، يعتقد أنه من تنفيذ انتحارى.

وقال صويلو، للصحفيين فى تصريحات نقلها التليفزيون على الهواء مباشرة، إن الانتحارى المشتبه به فجر نفسه فى متنزه مكة بجوار استاد فودافون التابع لفريق بشكطاش لكرة القدم، بينما وقع الانفجار الثانى خارج الاستاد مباشرة، ووصف الهجوم بأنه "مؤامرة وحشية".

وشهد وسط إسطنبول مساء السبت، اعتداءً مزدوجًا أدى إلى إصابة عشرين شخصًا بجروح، بحسب ما أكد وزير الداخلية التركى سليمان صويلو.