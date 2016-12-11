الجيش الإسرائيلى ينشر خرائط "مزورة" لمواقع عسكرية تابعة لحزب الله

كتب – محمود محيى

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلى نشر باللغة الإنجليزية على حساب تويتر، خريطة ادعى ظهور فيها مواقع عسكرية لحزب الله بين القرى اللبنانية.

وظهرت 85 قرية لبنانية فى الخريطة وإلى جانبها آلاف المواقع التى أدعى أنها مواقع عسكرية ومخازن أسلحة ومنصات صواريخ ومواقع مضادة للدبابات وسلاح مشاة وغيرها، ولكن تبين بعد ذلك أن تلك المواقع غير حقيقية وتم مسح المنشور من حساب المتحدث باسم الجيش من موقع توبتر.

وفى السياق نفسه، قالت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى، إن الخريطة ليست وثيقة سرية سمح بنشرها، كما يفهم من منشور المتحدث العسكرى، وهى اصلا ليست خارطة لنقاط عسكرية تابعة لحزب الله فى لبنان.

وتشمل الخريطة المزورة انماط منظمة لنفس "معالم" المواقع، والتي تم بكل بساطة الصاقها على خريطة لجنوب لبنان.

كما تبين من تحقيق التلفزيون الإسرائيلى، إن تلك النقاط بواسطة الاقمار الصناعية وجود تناقض مع "المعالم" التي نشرها الجيش.

واعترف الجيش الاسرائيلي يوم الخميس الماضى بأن الخريطة ليست صحيحة، وانما هي مجرد توضيح لما يحدث فى لبنان.

يشار الى ان الجيش الإسرائيلى يحاول "محاربة" حزب الله فى السنوات الأخيرة، ايضا بواسطة التغريد على تويتر او نشر الغاز على موقع "Playbuzz".