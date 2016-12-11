"التعليم": لن نتهاون مع طلاب الثانوية العامة المتغيبين عن الدراسة

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لن تتهاون هذا العام مع طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، الذين يتجاوزن نسب الغياب المقررة قانونًا، وهى الانقطاع عن المدرسة 15 يومًا متصلة و30 يومًا منفصلة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة لم تتخذ أية إجراءات حيال الطلاب الذين تجاوزا نسب الغياب العام الماضى، مشددة أن هذا العام سيتم تفعيل القانون وحرمان الطلاب الذين يتجاوزن نسب الغياب من الامتحان وفق آلية الانتظام ولكن على نظام المنازل.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم التنبيه خلال اجتماع الفيديو كونفرانس مع وكلاء الوزارة يوم الخميس الماضى، على ضرورة تفعيل الغياب الإلكترونى واتخاذ الإجراءات ضد الطلاب المتجاوزين.