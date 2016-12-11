بعد اقترابه من نادى المائة.. أحمد عيد عبد الملك موهبة تغرد بعيدا عن الكبار

أسماء عمر

حقق أحمد عيد عبد الملك لاعب فريق طلائع الجيش، رقما شخصيا جديدا بعد هدفه الأخير مع فريقه فى مباراة الأمس، التى جمعته بفريق الشرقية، ضمن منافسات الجولة 14 ببطولة الدورى العام، حيث أكمل عبد الملك 96 هدفا منها 85 هدفا بالدورى، و11 بالكأس ليصبح عبد الملك هداف الجيل الحالى.

أحرز 14 هدفا مع أسوان، و49 مع حرس الحدود، و10 مع الزمالك، و11 مع طلائع الجيش" ليتبقى له 15 هدفا بالدورى أو 4 أهداف عمومًا، من أجل دخول نادى المائة.

ولد عبد الملك فى 15 مايو 1980 ولعب لنادى حرس الحدود لعدة مواسم وساهم بفوز فريقه بكأس مصر وكأس السوبر، بالإضافة إلى مشاركته مع الفريق السكندرى ببطولة كأس الإتحاد الأفريقي، كما حصل على كأس مصر ثلاث مرات، اثنين منها مع حرس الحدود عامى 2009 و2010 ومرة مع الزمالك عام 2013، بالإضافة إلى كأس السوبر المصرى عام 2009 مع حرس الحدود على حساب النادى الأهلى.

ولعب عبد الملك لعدد من الأندية من بينها الزمالك وأسوان وأهلى بنغازى قبل أن يستقر حاليا ضمن صفوف طلائع الجيش.

مع المنتخب

لعب عبد الملك أولى مبارياته مع المنتخب المصرى فى عام 2005 وكان فى تشكيلة المنتخب المصرى فى كأس الأمم الأفريقية 2008 و2010 التى فاز بها الفراعنة وكأس القارات 2009 ولعب أساسيًا فى المباراة الأخيرة للفراعنة فى كأس القارات أمام الولايات المتحدة الأمريكية والتى انتهت 3-0 لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

يتميز أحمد عيد عبدالملك بتسديده لركلات الجزاء، حيث شارك فى تسديد ركلات الجزاء مع النتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية عامى 2006 و2010.

أحرز عبد الملك مع منتخب الفراعنة 6 أهداف فى 47 مباراة دولية شارك فيها، وحصد مع المنتخب 5 ألقاب.

هدف أحمد عيد القاتل لطلائع الجيش فى مرمى الاتحاد السكندرى

هدف أحمد عيد عبد الملك مع منتخب مصر فى شباك منتخب كينيا

هدف الزمالك الأول فى دمنهور بأقدام أحمد عيد عبد الملك

هدف رائع لأحمد عيد عبد الملك مع الزمالك فى شباك الترسانة