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برج الثور حظك اليوم الأحد 11/12/2016

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برج الثور حظك اليوم الأحد 11/12/2016 برج الثور حظك اليوم الأحد 11/12/2016

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يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الثور على الصعيد المهنى..

تنتهى من عدد من المشروعات المعلقة التى لم تستطع إنجازها فى الفترة الماضية، وفرص جديدة تتفتح أمامك وتحسن ملحوظ فى أحوالك المالية.

 

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

ستدرك اليوم أن العلاقات العاطفية أخطر مما تتخيل، ولا يجب أن تتعامل معها بالرعونة التى اعتدت عليها فى الماضى، ولديك فرصة حقيقية للحفاظ على علاقتك بالحبيب فلا تتركها.

على الصعيد الصحى ..

تعلم من تجارب الآخرين، ولا تكرر نفس الأخطاء التى وقع فيها أصدقائك، الإقلاع عن التدخين والعودة إلى الرياضة يساعداك كثيراً على تخطى الأزمة الحالية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برد الثور أن يدخل فى كثير من الصفقات ويحقق أرباحاً كبيرة فيها، وعلى الصعيد العاطفى تنشأ مشاكل كبيرة ينك وبين شريك حياتك بسبب أخطائك المتكررة التى لا تعترف بها.


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مصر 365

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