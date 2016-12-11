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حظك اليوم برج العقرب الأحد 11/12/2016

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 11/12/2016 حظك اليوم برج العقرب الأحد 11/12/2016

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من الأبراج المائية التى تتسم بالقوة والصلابة،ونقدم لأبناء برج العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وتوقعات علماء الأبراج للفترة القادمة.  

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى :

اليوم سيتم فتح فرصة مهنية غير متوقعة بالنسبة لك، ولكن يجب ألا تتردد فى استغلالها دفعة واحدة، فأى تأخير يمكن أن يجعلك تخسر فرصتك المربحة، فقد تلتقى بشخص من ماضيك الذى سيجلب لك هذا العرض أو قد يتم تقديمه من قبل شخص غريب تماماً، فهذا واحد من تلك الأوقات المهمة لاتخاذ القرار.

العقرب على الصعيد العاطفى :

قد تفعل أشياء من شأنها أن تزيد ثقتك فى علاقتك مع شريك الحياة فى الفترة الحالية، وهذا يعزز من العودة لصالح علاقتكما وقضاء وقتاً سعيداً معاً، فقد تحظى بأوقات سعيدة مع من تحب، فتستطيه تناول الطعام معاً فى الخارج، كما أن إدخال شريك حياتك لعائلتك يستغرق وقتاً طويلاً، فتذكر أن عليك السير بخطوات ثابتة للفوز فى تلك المهمة.

العقرب على الصعيد الصحى :

اليوم قد تستشير شخص ما قد يكون قرب لك أو غريب عنك تماماَ، للحصول على المشورة ذات الصلة بصحتك للحصول على صحة جيدة، ولذا سوف تستفيد بشكل ملحوظ إذا كنت ملتفت إلى هذه النصيحة، كما أن اليوم هو مثالى للاسترخاء والتخلص من التوتر المتراكم، ويجب أن تأخذ هذا الوقت لممارسة بعض التأملات التى تشتد الحاجة إليها لتحديث عقلك.

 

توقعات علماء الأبراج لك بالفترة القادمة :

كان لديك شعور لا يهدأ فلم تكن تشعر بالسعادة خلال الأيام القليلة الماضية،  ولكنك اليوم على أتم الاستعداد لاتخاذ خطوات أكثر جدية للعمل على حل المشكلة، فأنت تحتاج إلى معرفة وفهم من أين تكمن المشكلة، واليوم أنسب يوم للقيام بهذه العملية، كما أن اليوم أيضاً مناسب للتخطيط لبعض المشاريع التى تم تجاهلها لفترة طويلة جداَ.

 


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مصر 365

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