حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة وأسلحة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازته نصف كيلو من مخدر الحشيش وفردين خرطوش.

وردت معلومات للمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور تفيد بإتجار "أحمد.م" عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته نصف كيلو من مخدر الحشيش وفردين خرطوش و7 طلقات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.