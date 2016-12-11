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حظك اليوم برج الحمل الأحد 11-12-2016

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 11-12-2016 حظك اليوم برج الحمل الأحد 11-12-2016

>كتبت : رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحمل لليوم الأحد 11 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أن الحياة المهنية ستشهد سلسلة من التغيرات التى قد تجعلك تفكر فى التخلى تماما عن منصبك الوظيفى.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج ،الحياة المهنية ستشهد سلسلة من التغيرات التى قد تجعلك تفكر فى التخلى تماما عن منصبك الوظيفى ، إلا أن العلماء ينصحوك بضرورة التفكير بشكل جيد قبل أخذ أى من القرارات التى قد تغير مجرى حياتك .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على هذا الصعيد أن هذه الفترة، تمتلك عددا من الأفكار الرومانسية التى قد تخدم علاقتك بالشريك وتجعلها أكثر قوة، و الاستفادة من الطاقة الإيجابية التى تمتلكها هو أفضل حل.

الصعيد الصحى لمواليد برج الحمل

علماء الفلك يؤكدون أن تعرضك الفترة الماضية للكثير من الضغوط جعل حالتك المزاجية سيئة، فالاسترخاء هو أفضل سبيل الآن .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك أنك قادر هذه الفترة على التخطيط لخطوات مهمة فى حياتك المستقبلية ، فالتعامل بثقة فى النفس له دور مهم فى هذه الفترة ، و لا تتأثر بوجهة نظر و آراء من حولك.


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مصر 365

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