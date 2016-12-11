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حظك اليوم برج الأسد الأحد 11/12/2016

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حظك اليوم برج الأسد الأحد 11/12/2016 حظك اليوم برج الأسد الأحد 11/12/2016

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واحد من أهم الأبراج التى تتسم بالذكاء وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة على عدم الثقة فى الآخرين بسهولة و الانفعال اللذان يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الأسد الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فضلاً عن ولائهم

على الصعيد المهنى..

لقد قدمت الكثير إلى مهنتك وحان وقت رد الجميل، وسوف تتفاجأ بسداد قدر كبير من ديونك دون أن تتكلف أعباء مالية جديدة، وإنجازاتك مازالت قادمة.

على الصعيد العاطفى..

شعرت بالإهمال من قبل الأصدقاء وشريك حياتك فى الآونة الأخيرة، لكن حان الوقت لتعود المياه على مجاريها ويعرف الجميع معدنك الطيب ويعود الاستقرار إليك من جديد.

على الصعيد الصحى

لا تتردد فى السفر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع الأصدقاء، مشاهدة البحر و التواجد فى جو من الطبيعة سيؤثر على حالتك النفسية بشكل إيجابى.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن تعود الأحداث المثيرة على حياته، بعد فترة الإهمال التى عاشها مولود الأسد والتواجد مع عدد من الأشخاص المقربين سيزيل أثار فترة الجفاء التى جعلت منه شخص يميل إلى العزلة.


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مصر 365

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