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غلق جميع الملاهى الليلية ومحال بيع الخمور بمناسبة المولد النبوى

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غلق جميع الملاهى الليلية ومحال بيع الخمور بمناسبة المولد النبوى غلق جميع الملاهى الليلية ومحال بيع الخمور بمناسبة المولد النبوى

>كتب محمد إبراهيم

أكد مصدر بشرطة السياحة والآثار، إغلاق جميع الملاهى الليلية ومحلات الخمور فى جميع محافظات الجمهورية الليلة بمناسبة المولد النبوى الشريف.

 

وأضاف أنه بعد قليل تبدأ جميع الملاهى الليلية غلق منشآتهم حتى غروب اليوم، الأحد.

 

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القرار يأتى ضمن لوائح وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهى الليلة، أو المحلات التى تقدم وتبيع الخمور فى المناسبات الدينية.

 

وأشار المصدر إلى أن جميع المنشآت السياحية التى يبدأ تصنيفها من نجمة حتى 5 نجوم تخضع للقرار، وأن الشرط الأهم هو عدم تقديم الخمور تنفيذًا للقانون، مشددًا على معاقبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.


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