اليوم..إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن اليوم الأحد 11 ديسمبر الجارى، الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1438 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة "المولد النبوى الشريف".

ويعتبر اليوم الأحد إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.