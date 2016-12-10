ميدو: مباراة المقاولون كانت متوازنة ولكن المرتدات منحت الذئاب الثلاث نقاط

كتب محمد محمود

حرص أحمد حسام ميدو المدير الفنى لوادى دجلة، على توجيه الشكر للاعبى الفريق رغم الهزيمة فى مباراة اليوم أمام المقاولون بنتيجة 2 /1 فى ختام الجولة الـ14 من عمر الدورى الممتاز.

وقال ميدو فى تصريحاته لقناة ON SPORT مع الإعلامى سيف زاهر، إن المباراة كانت من المفترض أن تنتهى بالتعادل لأنه النتيجة العادلة، مشيرًا إلى أن المباراة كان متوازنة تكتيكية ولكن المقاولون استطاع استغلال الهجمة المرتدة لتسجيل هدف المكسب والثلاث نقاط.

وأوضح المدير الفنى لوادى دجلة أن الفترة المقبلة ستشهد دخول الفريق فى معسكر مغلق لتحسين الفريق من الناحية البدنية، مشددًا على أن الفريق سيظهر بشكل مختلف تمامًا فى الدور الثانى من الدورى.