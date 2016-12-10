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إطلاق اسم الشهيد محمد عبودة على كبرى المدارس الابتدائية بطنبشا بالمنوفية

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إطلاق اسم الشهيد محمد عبودة على كبرى المدارس الابتدائية بطنبشا بالمنوفية إطلاق اسم الشهيد محمد عبودة على كبرى المدارس الابتدائية بطنبشا بالمنوفية

>المنوفية – محمود شاكر

أعلن المهندس هشام بيومى، رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، أنه تم إطلاق اسم الشهيد محمد عبودة على كبرى المدارس الابتدائية بطنبشا التابعة للمركز.

 

وأوضح بيومى أنه تم تنظيم حفل تأبين للشهيد" محمد سلامه عبودة" اليوم، السبت، من اجل الاحتفال بإطلاق اسمه على مدرسة السلام 1 بطنبشا وذلك بحضور مدير الإدارة التعليمية ونائب مدير الإدارة ونائب مأمور مركز الشرطة ولفيف كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بقرية طنبشا.

 

وأكد بيومى أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة هو أقل شىء يمكن أن يقدم لأسرة الشهيد، الذى ضحى بدمائه من أجل الوطن ومن أجل تخليد ذكراه بين الأبناء حتى يتذكره الجميع بالخير وبما قدمه من أجل الوطن.

 

 

 

 


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