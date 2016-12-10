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حبس العضو المنتدب لـ"إيجوث" 4 أيام على ذمة التحقيق فى تقاضيه رشوة مليون جنيه

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حبس العضو المنتدب لـ"إيجوث" 4 أيام على ذمة التحقيق فى تقاضيه رشوة مليون جنيه حبس العضو المنتدب لـ"إيجوث" 4 أيام على ذمة التحقيق فى تقاضيه رشوة مليون جنيه

>كتب محمود نصر

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابات، بحبس العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" واثنين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفى واقعة اتهامه بتقاضى رشوة مليون جنيه، مقابل إسناد أعمال مقاولات وتوريدات لأحد الفنادق المملوكة للشركة لإحدى الشركات الأجنبية.

 

وكانت هيئة الرقابه الإدارية، ألقت القبض العضو المنتدب للشركه المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، متلبساً أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون جنيه من إحدى الشركات الأجنبية مقابل إسناد أعمال مقاولات وتوريد لفندق بالزمالك.

 

وواجهت النيابة العضو المنتدب لـ"إيجوث" بالإتهامات الموجهة إليه، وتحريات الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى مكالمات هاتفية مسجلة بين المتهمين.


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