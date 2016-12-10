أخبار نادى الإسماعيلى اليوم السبت 10 / 12 / 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم السبت 10 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، التعادل مع الداخلية بهدفين لكل فريق وتحقيق التعادلى السادس له علي التوالي ودخول هانى رمزي دائرة المرشحين لتدريب الدراويش.

بالصور.. بوشا ينقذ الإسماعيلى من الوقوع فى فخ الهزيمة أمام الداخلية

تعادل الإسماعيلى مع الداخلية بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد أكاديمية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز باهر المحمد هدف الدراويش وبنجامين هدف الفريق الشرطى.

أشرف خضر: ضيعنا 4 انفرادات أمام الداخلية.. و"مش هحط الكورة بإيدى"

أعرب أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى، عن عدم رضاه من نتيجة التعادل 2/2 أمام الداخلية، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الشرطة فى إطار منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدورى الممتاز مشيرًا إلى تسرع اللاعبين فى إنهاء الفرص التى أتيحت لهم فلى المباراة.

ثنائى الدراويش يخضعان لأشعة رنين بعد إصابتهما فى مواجهة الداخلية

تعرض سامح عبد الفضيل، ووليد عطية، ثنائى الإسماعيلى للإصابات خلال مباراة فريقهما أمام الداخلية بالجولة الـ14 بالدورى حيث تعرض الأول لالتواء فى الكاحل والثانى لكدمة فى ركبته.

الإسماعيلى يضع هانى رمزى تحت الميكروسكوب لخلافة أشرف خضر

دخل هانى رمزى المدير الفنى السابق لاتحاد الشرطة فى دائرة اهتمام إدارة النادى الإسماعيلى لقيادة فريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة خلفًا لأشرف خضر المدرب الحالي.