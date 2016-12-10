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جدول ترتيب الدورى المصرى بعد الجولة الـ14

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جدول ترتيب الدورى المصرى بعد الجولة الـ14 جدول ترتيب الدورى المصرى بعد الجولة الـ14

>كتب عمرو جاب الله

ينشر "اليوم السابع" جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد نهاية الجولة الرابعة عشر من منافسات البطولة حيث يتصدر الأهلى الترتيب برصيد 38 نقطة بينما يحتل المقاصة بقيادة إيهاب جلال المركز الثانى برصيد 31 نقطة ويحتل المصرى المركز الثالث برصيد 28 نقطة فيما جاء سموحة فى المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

فيما ما زال الزمالك بعيدًا عن المربع الذهبى حيث يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة ومازال له 4 مباريات مؤجلة بينما يقبع فى قاع جدول ترتيب الدورى المصرى فريق النصر للتعدين بـ6 نقاط.

يُذكر أن الجولة المقبلة من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز ستنطلق بعد غد الإثنين، بمواجهة بين إنبى والأهلى فى مباراة دائماً ما تشهد الإثارة منذ صعود الفريق البترولى لمسابقة الدورى المصرى كما أن تلك الجولة ستمتد على مدار يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين قبل أن تنطلق الجولة السادسة عشر من منافسات الدورى المصرى يوم السبت المقبل.


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