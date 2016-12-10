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أستاذ طب أسنان يقدم نصائح هامة لعلاج آلام التسنين عند الأطفال

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أستاذ طب أسنان يقدم نصائح هامة لعلاج آلام التسنين عند الأطفال أستاذ طب أسنان يقدم نصائح هامة لعلاج آلام التسنين عند الأطفال

>كتب بيتر إبراهيم

كثير من الأمهات تعانى من عدم قبول طفلها للطعام خاصة فى فترة التسنين، وتصيبها الحيرة من الطرق الصحيحة للتعامل مع هذه الحالة، وما يمكنها القيام به لتخفيف الألم الذي يعانى منه الطفل.

وفى هذا السياق، قال الدكتور، "وليام واسن"، أستاذ طب الأسنان بجامعة تكساس الأمريكية، أن هناك نهجا واحدا هو إعطاء الطفل "العضاضة" بعد وضعها فى الثلاجة التي تتيح للطفل ممارسة الضغط عليها لتخفيف الألم.

وأشار "واسن" إلى أن هناك طريقة أخرى وهى تدليك لثة الطفل بواسطة إصبع نظيف أو منشفة باردة وهذا بدوره يهدئ من آلام اللثة والتسنين، مع إعطائه عصير التفاح البارد أو اللبن الذى يوفر بعض الراحة.

وتابع أستاذ طب الأسنان بجامعة تكساس الأمريكية، أن بعض الآباء يعطون الأطفال مسكنات الألم، ولكنه لا ينصح بذلك، نظراً لأنها فى هذا السن تضر الكلى والكبد لديهم.

وأضاف، أستاذ طب الأسنان، أن الدهانات "الجل" للتخفيف من آلام التسنين لا يفضل استخدامها إذ أن العديد منها تحتوي على "السلفا"، وهذا العنصر يمكن أن يكون ضارا للأطفال الرضع إذا تم ابتلاعه.

 


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