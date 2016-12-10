فاردي يقود ليستر سيتي للفوز على مانشستر سيتي 4-2

عاد جيمي فاردي لمستواه السابق وأحرز ثلاثة أهداف لأول مرة في مباراة واحدة مع ليستر سيتي ليقود حامل اللقب لانتصار مفاجئ 4-2 على ضيفه مانشستر سيتي اليوم السبت.

وبحسب رويترز أنهى فاردي – أحد أبطال قصة ليستر الخيالية في الموسم الماضي – صياما عن التسجيل في 16 مباراة بهز الشباك مرتين في أول 20 دقيقة ليتقدم الفريق الذي يعاني مؤخرا بنتيجة 3-صفر.

وبعد أن سجل مهاجم المنتخب الإنجليزي هدفا في الدقيقة الثالثة ضاعف إندي كينج النتيجة بعد أربع دقائق ونصف فقط بتسديدة رائعة ثم أضاف فاردي الهدف الثالث لفريقه بعد تمريرة من رياض محرز.

وأكمل فاردي ثلاثيته – وهي الأولى منذ أن كان لاعبا في صفوف فليتوود تاون – من زاوية صعبة بعد أن استفاد من تمريرة خاطئة من جون ستونز قبل أن يسجل الكسندر كولاروف هدف سيتي الأول في الدقيقة 82 وتبعه نوليتو في الدقيقة الأخيرة.