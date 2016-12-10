القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 53 قطعة حشيش و66 قرص مخدر فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

ألقت أجهزة الأمن بأسيوط القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 53 قطعة حشيش و66 قرص مخدر، خلال حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون من محرزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها بعدد من مراكز المحافظة.

وتلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من رئيس المباحث الجنائية يفيد قيام حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط " ا. ا. ا" 38 عاملًا مقيم بعرب المطمر دائرة مركز الساحل وبحوزته 31 قطعة من مخدر الحشيش تزن 100 جرام وسلاح أبيض "مطواة "، وهاتف محمول بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "ح. ز. ص" 23 سنة عامل مقيم بندر ديروط وبحوزته 20 قطعة من مخدر الحشيش تزن نحو 200 جرام، وهاتف محمول ومبلغ 290 جنيه، و"ا. ح. س" 43 سنة عامل مقيم بصره دائرة مركز الفتح وبحوزته 66 قرص مخدر هاتف محمول ومبلغ 180 جنيه بقصد الاتجار، و" ص. خ. ب" 28 سنة دبلوم مقيم بندر أبو تيج قطعتين حشيش مخدر تزن 15 جرام بقصد التعاطى، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.