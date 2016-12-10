أخبار الدورى المصرى اليوم السبت 10 / 12 / 2016

كتب محمد محمود

أقيمت اليوم السبت 10 / 12 / 2016 ثلاث مباريات بالدورى المصرى بين طنطا والنصر للتعدين، والداخلية والإسماعيلى، ووادى دجلة والمقاولون العرب فى ختام الجولة الـ14 من عمر الدورى الممتاز.

طنطا يتعادل مع التعدين 1 / 1

تعادل فريق طنطا مع نظيره النصر للتعدين، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الرابع العشر من بطولة الدورى الممتاز.

أحرز هدف النصر التعدين باتريك أدو فى الدقيقة 57، بينما تعادل محمود شاكر عبد الفتاح لطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد طنطا للنقطة الـ9 محتلاً المركز الخامس عشر، فيما استمر النصر للتعدين بالمركز الأخير برصيد 6 نقاط.

الداخلية يتعادل مع الاسماعيلى 2 / 2

تعادل الإسماعيلى مع الداخلية بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد أكاديمية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز باهر المحمد هدف الدراويش وبنجامين هدف الفريق الشرطى.

بهذه النتيجة وصل الداخلية للنقطة 10 فى المركز 14 فيما وصل الإسماعيلى للنقطة 17 فى المركز التاسع.

المقاولون يفوز على دجلة 2 / 1

فاز فريق المقاولون العرب على وادى دجلة بنتيجة 2/1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز أحمد الشيمى، هدف تقدم ذئاب الجبل فى الدقيقة 71، ثم نجح كريم ممدوح فى التعادل لدجلة فى الدقيقة 84، وفى الدقيقة 95 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المقاولون سجل منها محمد ناجى جدو هدف الفوز لفريقه، ويقتنص الثلاث نقاط.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاولون للنقطة 20، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 17.