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السيسى: "الشعب المصرى لديه كرامة وعزة وربنا ميحوجنا لحد"

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السيسى: "الشعب المصرى لديه كرامة وعزة وربنا ميحوجنا لحد" السيسى: "الشعب المصرى لديه كرامة وعزة وربنا ميحوجنا لحد"

>كتب محمد الجالى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشعب المصرى رغم كل ظروفه الصعبة التى يعيشها ولكنه شعب لديه كرامة وكبرياء، مؤكدًا أن الشعب المصرى عنده تواضع وعزة بلا كبر".

 

ووجه الرئيس السيسى فى كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى الشهرى للشباب، التحية للشعب المصرى وطالب الحضور بالوقوف لتحية المصريين.

 

وقال السيسى: "أرجو أن تصل تلك التحية لكل مصرى ومصرية، أنا مقدر جدًا اللى حصل الشهر اللى فات واللى قبله"، معربًا عن تقديره لوعيهم الوطنى، مضيفًا أنه خلال الـ٣٠ شهرًا الماضية شهدت محاولات مستمرة لكى لا تكمل مسيرتها.

 

وتابع: أنا بشكركم يا مصريين، حافظتم على كرامة مصر وكبريائها إنها متهنتش ومتبقاش دولة بتضيع فى وسائل الإعلام، قائلا: "يا رب ما تحوجنا إلا ليك أنت بس".

 


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