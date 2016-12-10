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السيسي لـ"الشباب": ما يتم على أرض مصر من إنجازات هو لكم ولأبنائكم

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السيسي لـ"الشباب": ما يتم على أرض مصر من إنجازات هو لكم ولأبنائكم السيسي لـ"الشباب": ما يتم على أرض مصر من إنجازات هو لكم ولأبنائكم

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يوجه حديثه لشباب مباشرة دون وسيط، لأنه ليس بينه وبين الشباب أى وسطاء، مردفاً: "إنكم فى طليعة اهتمام الدولة المصرية وأنتم الأمل فى صناعة الحاضر والمستقبل الواعد للوطن".

 

وأضاف ، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الشهرى الوطنى للشباب، موجهاً كلامه للشباب المصرى: "إن ما يتم من إنجازات هو لكم ولأبنائكم وبعزيمتكم نصنع تاريخاً مضافاً لتاريخ أمتنا العظيم، وإن توسيع نطاق مشاركتكم فى العمل العام فرض علينا، وتهيئة المناخ اللازم لانطلاكم واجب تحكمه التركيبة الديموغرافية المصرية، والتى جعلت من أمتنا مة شابة حقيقية ولأننى على يقين بأن قضايا الشباب وطموحاته هى التى تشكل رؤية المستقبل وتصنع هوية الأمة، ووضعت قضايا الشباب على رأس أولويات العمل الوطنى، ويأتى فى مقدمتها قضايا التعليم والصحة والبطالة والمشاركة السياسية وتجديد الخطاب الدينى والثقافة".

 


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مصر 365

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