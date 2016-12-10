السيسي: وجهت الحكومة بسرعة تقديم مشروع لتعديل قانون التظاهر خلال 15 يوما

كتب محمد الجالى – حسن مجدى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تابع بنفسه التوصيات الصادرة عن مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، واستخدم سلطاته الدستورية للعفو عن عدد من الشباب المحبوسين كدفعة أولى تليها دفعات أخرى.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر الشباب، أنه التقى اللجنة المشكلة لفحص حالات المحبوسين، واطلع على جهودهم في هذا الشأن، وفي إطار بحث تعديل القانون 107 لسنة 2013، والخاص بتنظيم حق التظاهر والتجمعات العامة، وفي ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وأوضح أنه اطلع على الاقتراحات المقدمة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والأحزاب السياسية وشباب البرلمان، ووجه الحكومة بسرعة تقديم مشروع لتعديل قانون التظاهر لمجلس النواب خلال 15 يوما.

كما داعب الحضور بعد تصفيقهم لحديثه قائلا "عايزينى أقولكم زى المرة اللى فاتت انتم بتحبوا التظاهر قوى كده"؟.