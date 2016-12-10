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الرئيس السيسى: تشكيل مجموعة عمل بالرئاسة لتأهيل الشباب للقيادة

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الرئيس السيسى: تشكيل مجموعة عمل بالرئاسة لتأهيل الشباب للقيادة الرئيس السيسى: تشكيل مجموعة عمل بالرئاسة لتأهيل الشباب للقيادة

>كتب رامى المصرى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة الجمهورية من عدد من المتخصصين وأساتذة الجامعات، لبحث سبل الاستفادة من التجارب الدولية فى مجال تدريب وتأهيل الشباب، لإنشاء هيئة وطنية للتدريب تكون وعاء لتجميع الكفاءات الشبابية وضخ دماء جديدة فى أوصال قطاعات الدولة.

 

 وتابع الرئيس، خلال كلمته بالقاء الشهرى بينه وشباب ، المنبثق عن المؤتمر الوطنى للشباب، أنه الانتهاء من تدريب 500 شاب من الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتدريب الشباب على القيادة، وجارى الانتهاء من موقف توزيعهم على العمل فى قطاعات الدولة المختلفة.

 

 


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