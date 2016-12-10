موجز أخبار مصر للساعة 10.. السيسي: مصر الجديدة دولة مستقلة صاحبة إرادة

نشر"اليوم السابع" عددًا من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، من بينها، تصريح الرئيس السيسي حول عدم قدرته البقاء فى الحكم بعد انتهاء ولايته طبقًا للدستور، وشرح رئيس الوزراء لأهمية الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وذلك خلال مشاركتهما فى فاعليات مؤتمر الشباب الذى أقيم اليوم السبت.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر الجديدة دولة مستقلة تحقق إرادتها السياسية النابعة من إرادة شعبها الحر، وتؤمن أن أحلامها ستصنع فقط بأيدى أبنائها.

قال الملازم محمد أحمد عبد الطيف، ضابط صاعقة، بعد تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن بتر ساقه لن يمنعه من الدفاع عن الوطن.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن قانون الجمعيات الأهلية أمام مجلس النواب ولم يصل مؤسسة الرئاسة، ولا يستطيع التدخل فيه الآن.

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الحضور الوقوف دقيقة احتراما للشعب المصري المثابر، كما دعا الرئيس، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر الشباب، إلى توجيه التحية لشعب مصر، ووصفها بـ"تحية واجبة".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشعب المصرى رغم كل ظروفه الصعبة التى يعيشها ولكنه شعب لديه كرامة وكبرياء، مؤكدًا أن الشعب المصرى عنده تواضع وعزة بلا كبر".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تناول بعض وسائل الإعلام لعدد من القضايا الهامة والساخنة بشكل غير موضوعى، يمكن أن يؤدى إلى كارثة فى منتهى الخطورة، لافتاً إلى أنه لم يكن لديه شك بشأن رد فعل الشعب المصرى تجاه دعوات التظاهر فى 11 نوفمبر، قائلاً: "عشان تعرفوا إنى عارف المصريين كويس، والله العظيم مكانش عندى أدنى شك باللى انتوا شفتوه يوم 11-11، شعب مصر عظيم.. فى كلام أقدر أقوله وفى كلام مقدرش أقوله ".

كشف رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، عن عزمه التقدم بسؤال للحكومة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، عقب قرارها تصدير 10 آلاف حمار سنوياً للخارج، خلال أول اجتماع للجنة، منتقد فكرة تصدير الحمير، قائلاً: "الحمار سينقرض".

تشهد فرنسا موجة حادة من الإرهاب خلال الفترة الأخيرة، زادت حدتها خلال العامين الأخيرين، 2015 و2016، إذ شهدا عددًا من الجرائم والعمليات الإرهابية التى استهدفت مناطق حيوية وكبّدت فرنسا خسائر مادية وبشرية باهظة، بوقوع مئات من القتلى والمصابين، فى باريس ونيس وغيرهما من المدن، وهو ما دفع الأجهزة السياسية والتنفيذية الفرنسية لاتخاذ إجراءات حيوية وحاسمة لوقف هذه الموجة الشرسة، وكانت أبرز الإجراءات التى لجأت إليها باريس، حالة الطوارئ.

شارك اللاعب المصرى رمضان صبحى فى خسارة ستوك سيتى أمام أرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بيان عاجل لها منذ قليل، أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى دخلوا مدينة "تدمر" السورية الأثرية، مساء اليوم السبت، بعد تقدمهم إلى ضواحيها في هجوم مفاجيء.

استفسر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن اللاعبين غير المتزوجين بالفريق ليكتشف أن شيكابالا قائد الفريق ليس متزوجًً ليستفسر منه عن السبب ليرد الفهد الأسمر عليه بدعابة قائلاً: "مستنى بس أخت معروف يوسف تيجى من نيجيريا".

حقق فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى، فوزًا غاليًا على ستوك سيتى الذى يضم المصرى رمضان صبحى، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فى المباراة التي جمعتهما بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

بادر ستوك سيتى بالتسجيل عن طريق تشارلى آدم من ركلة جزاء فى الدقيقة 28، قبل أن ينجح أرسنال فى تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق ثيو والكوت ومسعود أوزيل وأليكس أيوبى فى الدقائق 42 و50 و75 من عمر المباراة.

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، انه يجب الاعتراف أن مصر لديها مشكلة اقتصادية كبيرة، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التى تمر فيها البلاد بمشاكل من هذا النوع.

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم السبت، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون.

أكدت الفنانة غادة نافع ابنة النجمة ماجدة الصباحى فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن والدتها خرجت من المستشفى أمس الجمعة بعد الاطمئنان على صحتها وقام الدكتور المتخصص لها بـ"فك غرز" العملية التي أجرتها فى القلب، بعد أن تعرضت في الفترة الأخيرة لتعب شديد وإغماءات متكررة بسبب عدم انتظام ضربات قلبها.

"عاوز حق ابني ومش هيروح المدرسة تاني عشان خايف يموت المرة اللي جاية".. بتلك الكلمات بدأ خالد أحمد ولي أمر التلميذ أحمد بالصف الثاني الإعدادي بمجمع مدارس أبو بكر الصديق التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية الذى أصيب فى رأسه بعد أن القى طالب بمدرسة مجاورة قطعة حديدية عليه من الطابق الخامس اثناء وقفوه بفناء مدرسته.

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، اجتماعا لعرض المحددات الأساسية لإستراتيجية الحكومة للأمن الغذائى خلال الأعوام الخمس المقبلة ومدى تأثيرها على المشروعات التنموية والاقتصادية فى ضوء القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار، بحضور وزراء (الزراعة، والرى، والتموين)، وذلك بالتنسيق مع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والإنتاج الحيوانى.

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، على ضرورة امتلاك الجرأة وروح الفريق من أجل تحقيق أحلام المواطنين، مضيفًا أن البنك المركزى عمل كفريق عمل جماعى من أجل المصلحة العامة، وأن كل احتياجات البلد المتأخرة فى الموانئ تم سداد قيمتها خلال 20 يومًا.

الحكومة تحمى المواليد بـ"بصمة القدم"

تبدأ الحكومة تنفيذ مقترح "بصمة القدم" خلال شهرين من خلال مكاتب الصحة بالمحافظات، حيث سيتم أخذ بصمة الطفل بالحبر لحين توفير أدوات أخذ البصمة بطريقة مميكنة وستكون بشكل إلزامى، مرفقة بإخطار ولادة الطفل لقيده بالسجل المدنى.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يجب على المصريين أن يدركوا أن سر نهضة هذا البلد يكمن فى التزامهم وانضباطهم لكى تتقدم مصر، قائلا: "أنا عايز أفهم الناس إن الحكاية بتاعتنا كلنا.. انتوا عايزين البلد دى تقوم بجد لازم تعرفوا إنه يبقى فيه التزام وانضباط مننا كلنا عشان مصر تطلع لقدام".

يحتفل مئات من أهالى محافظة قنا بمولد السيد "أبو حمد" فى قرية كوم السيد أولاد نجم بمركز نجع حمادى شمال المحافظة، تزامنا مع احتفالات المولد النبوى الشريف، ويتجمع مئات الأهالى بقرية كوم السيد للاحتفال بمولد السيد أبو حمد، وسط عادات وتقاليد القرية من أنغام المزمار البلدى وألعاب التحطيب وتقديم واجب الضيافة من مأكل وشراب للزائريند

رصدت كاميرا "فيديو 7" قناة اليوم السابع المصورة، الحالة المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة الكبرى، بالتزامن مع خروج المواطنين من أعمالهم، وهى الفترة التى تشهد دائما حالة من التكدس والكثافات المرورية العالية فى بعض المناطق الحيوية، فيما عدا أيام الإجازات.

شهد عزاء الملازم أول أحمد عز الدين بمسجد الحرمين بالجيزة، حضور عدد كبير من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية.

وحضر العزاء اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وكبار القيادات الأمنية، وزملاء الشهيد وأقاربه والمئات من المواطنين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء فى الشهيد.

نظم منذ قليل عدد من المحامين وقفة احتجاجية داخل نقابة المحامين بشارع عبد الخالق ثروت، اعتراضًا على قرار سامح عاشور نقيب المحامين بخصوص تنقية الجداول استنادا للمادة 13 من قانون المحاماة، مؤكدين أن تلك المادة لم يأتى بها أى شرط لتجديد العضوية.

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر محاكمة 738 متهمًا فى القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

انطلقت منذ قليل، جلسة الحوار الشهرى الأولى للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشمل عددا من الجلسات العامة تتناول نتائج اجتماعات الحوار الوطنى الخاص بقضايا التعليم، إلى جانب ملفات التعليم والقرارات والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والزيادة السكانية، وآليات تطوير قطاعى الزراعة والبترول.