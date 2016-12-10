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بالصور ...عمرو حسن وادهم سليمان يشعلان بورتو سما

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 عنان أحمد


تصوير : مهند رضا - ستوديو one

أحيا النجم شاعر العامية عمرو حسن حفله الاول في مدينة دمياط الجديدة الخميس الماضي في بورتو سما وقد اشعل حماس جمهوره بقصائده "وحشتيني ،جوابي الأخير وصحاب سوء"  وغيرها من القصائد التي لقت تفاعل كبيره من الجمهور. اعرب حسن عن سعادته بتواجده لأول مرة في دمياط وقال انها اولي حفلاته ال open area ، وقد صحبه موسيقي العود والعازف ......
يذكر ان الشاعر عمرو حسن قد حصل علي جائزة احمد فؤاد نجم لشعر العامية عن ديوان "باندا"..
شارك الشاعرعمرو حسن النجم ادهم سليمان والذي حاز علي شعبية هائلة في الفترة الأخيرة وذلك من خلال قنوات الساوند كلاود واليوتيوب.
تفاعل سليمان مع حماس الجمهور بعزفه للجيتار علي أغانيه المفضلة لديهم مثل "اسمي ، التايه ، يوما ما ليلي ، مش ندمان وغيرها "
وصرح سليمان أنه بصدد اطلاق احدث اغانيه لعيد الحب والتي يتلف جمهوره لسماعها.
شارك النجم ادهم سليمان في العديد من الحفلات واخرها حفل في نادي النصر وسوف يقوم باحياء حفل أبو جريش الخيري في ديسمبر الجاري.

كما تضمن الحفل العديد من المواهب المتمزة في الشعر والغناء والبيت بوكس وابرزها موهبة الطفل "مروان طارق " أحد نجوم برنامج المسابقات the voice kids حيث كان احد مواهب فريق العالمي تامر حسني الذ شارك معه في العديد من الحفلات اخرها حفلة مارينا سبتمبر الماضي كما قام مروان وزملاءه في الفريق بتصوير كليب معه يجمل اسم "لسه عند وعدي" كما يستعد مروان لتحضير عمل فني مع المطرب الفلسطيني ليث أبو جودة .

من احد المواهب الغنائية والتي شاركت في الحفل الفنان محمد عمر والذي شارك باغانيه " النور مكانه في القلب،ماليش خاطر ، كان كله وهم " وغيرها . يذكر ان عمر قد شارك العديد من الفنانين حفلاتهم ومنهم رامي جمال وساندي وعمرو حسن وغيرهم

الحفل تنظيم رضا الغالي وDJ عمرو المزاحي وتصوير استوديو One

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