عاجل خبر وفاة كريمه مختار يثير الجدل على التلفزيون المصر

شيماء مصطفى

انتشر خبر وفاة كريمه مختار على احد قنوات التلفزيون المصرى والذى اثار الجدل من كثير الاعلاميين وخاصه الاعلامى “معتز الدمرداش ” الذى انكر هذ الخبر وقال انها فى احسن حال.



من هى كريمه مختار

اسمها عطيات محمد البدرى حاصله على باكالريوس فنون مسرحيه تزوجت من المخرج نور الدمرداش اتولدت فى 16 يناير 1934 عرفت بماما نونو



اهم اعمال كريمه مختار

-ثمن الحريه

-المستحيل

-نحن لا نزرع الشوك

-الحفيد

-رجل فقد عقله

-اميره حبى انا

-ساعه ونصف

-مهمه صعبه

-الفرح

-رد فعل رئيس ماسبيرو

قام برنامج ما على التلفزيون المصرى الذى اذاع خبر وفاة الفنانه كريمه مختار قام رئيس ماسبيرو بأيقاف البرنامج واقامه التحقيقات من هذه المشكله التى اثارت الراى العام .اكدت رئيس الاذاعه والتلفزيون ان البرنامج غير مسؤل من اذاعه الخبر وان الاعداد تلقى اتصال من رئيس المسرح التجريبى المخرج\ هشام السنباطى بخبر وفاة الفنانه كريمه مختار ,ومن هنا قام البرنامج بوضع صورة لها وكتب وداعا لكريمه مختار ,وكانت الفنانه تمر بصحه غير جيده وذهبت الى المستشفى ولكنها تعافت واصبحت بصحه جيده وغادرت الى البيت.

شبكةعيونالإخبارية

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