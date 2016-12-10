ما لا تعرفه عن الفنانة الشهيرة شيرين سيف النصر والسبب الحقيقي الذي لم يجعلها تتزوج الفنان الراحل أحمد زكي

شيماء مصطفى

من الذي لا يحب فاطمة من أشهر مسلسلات الفنانة الكبيرة شيرين سيف النصر التي لها العديد من الأسرار في حياتها الأسرية وقد عانت كثيراً في حياتها وقد حصلت علي علي أعلي مخر طلاق في عصرها حينها، تعددت زيجاتها ولكنها لم تتزوج من الفنان الشهير الراحل أحمد زكي، فسنتعرف سوياً علي أسرار من حياة الفنانة الكبيرة شيرين سيف النصر ومن المتسبب في عدم زواجها من الراحل أحمد زكي ومن الممثل الشهير التي تزوجته سراً لمدة 4 أشهر فقط، من خلال موفعكم المميز نجوم مصرية.

شيرين سيف النصر هي فنانة مصرية فوالدها هو الصحفي الكبير إلهام سيف النصر من مواليد 27نوفمبر 1967 ووالدتها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية، تزوجت من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم وهو شقيق صاحب قنوات mbc وقام بشرا طائرة خاصة لها ولكنهما أنفصلا بعد 5 سنوات وحصلت علي مؤخر 5 مليون جنية.

تزوجت بعد طلاقها سراً من الفنان الشهير مدحت صالح في يونيو 2002 الذي تزوجته لمدة 4 أشهر فقط وتم الطلاق بعدها وتزوجت من طبيب التجميل رائف فقي في 5 ديسمبر 2010 والذي عاشت معه لعدة أشهر فقط، وتوفت والدتها في تلك الأيام وعانت من حالة نفسية شديدة.

تقدم لخطبتها الفنان الراحل أحمد زكي ولكن أسرتها رفضت ذلك كما أنها اعتذرت عن تكملة تقديم مسرحية بودي جارد مع الزعيم وهي المسرحية الوحيدة التي شاركت بها وليس من أجل الأجر ولكنها أرهقتها لأنها استمرت لمدة 10 سنوات وهو ما جعلها ترفض تكملة ذلك.

شبكةعيونالإخبارية

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