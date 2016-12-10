حظك اليوم برج الدلو السبت 10-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز مواليده بالحدس القوى لدرجة ملفتة وتقديس الصداقة وتقديم الدفعة الإيجابية للأصدقاء، ويعيبه أنه يتمسك برأيه فى النقاشات بشدة حتى لو شعر أنه على خطأ ونادرا ما يعترف بخطأه.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

عليك أن تبذل جهد مضاعف فى العمل حتى تصل إلى ما ترغب فيه، ربما كان أدائك فى العمل الفترة الماضية كان له تأثير إيجابى على وضعك فى العمل بشكل جيد إلا أنك مازلت تحتاج لبذل الجهد حتى تحقق ما تريد.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

تشعر ببعض الضيق والقلق فيما يخص علاقتك العاطفية، تمر بضغوط نفسية كان لها تأثيرات سلبية على علاقتك بشريك الحياة، حاول أن تتعامل بهدوء وتتفهم مشاعر الحبيب اتجاهك.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

الضغوط اليومية كانت سببًا فى إصابتك ببعض الحزن، عليك تخطى الأزمات التى تمر بها حتى تشعر أن حياتك على ما يرام، كذلك يجب أن تتخلص بشكل دائم من هذه الطاقة السلبية التى تؤثر عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يتوقع لك علماء الفلك اليوم أنباءً طيبة من المؤكد أنها تجلب لك الابتسامة وربما حتى تبكى من شدة الفرح ومن المتوقع أن تكون ذات صلة بالأهل وألأصدقاء ولكن فى خضم هذه السعادة لا تنس الالتفات لصحتك.