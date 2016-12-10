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حظك اليوم برج السرطان السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. جلسة خاصة مع شريك الحياة

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حظك اليوم برج السرطان السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. جلسة خاصة مع شريك الحياة حظك اليوم برج السرطان السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. جلسة خاصة مع شريك الحياة

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نقدم لك توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالمزاجية، كذلك يتمتعون بروح المرح التى تجعلهم محببين لدى الجميع

 

برج السرطان على الصعيد العاطفى

فرصة اليوم لمصارحة الحبيب، لم يعد كما كان قديمًا معك، وأصبح أكثر استهتار بالعلاقة، عليك مصارحته بكافة هذه التفاصيل حتى تستطيعوا تحقيق ما تحلموا به فيما يخص العلاقة.

 

برج السرطان على الصعيد المهنى..

أخيرًا ستصل إلى المنصب الذى طالما رغبت به فى العمل، الجميع راضِ عنك خلال هذه المرحلة، فقط عليك أن تتحمل بعض الوقت لتحصل على مزيد من الامتيازات.

 

برج السرطان على الصعيد الصحى..

تصاب بفيروس الإنفلونزا بسبب تغير درجات الحرارة المفاجئ، يجب أن تحرص على صحتك أكثر من ذلك وتتناول الأعشاب الطبية التى تساعدك على التعافى والعودة إلى حالتك الطبيعية فيما بعد.

 

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، ولكن حاول أن تستمع بها، وتقضى مع عائلتك أطول وقت كما كنت تفعل فى الماضى.


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مصر 365

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