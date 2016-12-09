ننشر أسماء المصابين بحادث التصادم أعلى الكوبرى الاقليمى بطريق السويس

>كتبت - منال العيسوى
حصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى تاكسى أعلى الكوبرى الاقليمى اتجاه طريق السويس بعد مدخل جينيفا دائرة قسم شرطة بدر.
والمصابون هم:
محمد جمال حسنى عبد الخالق 35 سنة سائق أجرة مقيم 1 شارع دكرورى الطالبية هرم.
سامح سيد صلاح عمران 27 سنة عامل رخام ومقيم 9 حارة شرف الشرابية.
عنتر أحمد بكر 39 سنة ومقيم فى 17 شارع الدمياطى من حسن محمد فيصل.
محمد عباس يوسف عز الدين 35 سنة مقيم فى 9 شارع البرج الفعالة القاهرة.
غادة رجب بيومى السيد 23 سنة ربة منزل مقيمة فى 27 شارع أحمد سعد عزبة بلال الشرابية.
إيمان بيومى السيد جمعة 25 سنة مقيمة بنفس العنوان السابق.
بلال محمد عبد المنعم محمد 28 سنة أعمال حرة ومقيم فى 15 شارع عفيفى الجيزة.
كما توجد جثة مجهولة الاسم والعنوان فى منتصف العقد الثالث من العمر.
وكانت مستشفى العاشر من رمضان قد استقبلت مساء اليوم الجمعة، جثة مجهولة الهوية و 7 أشخاص مصابين إصابات خطيرة فى الحادث وتم تحويل كافة المصابين إلى مستشفى بلبيس العام والجامعة والأحرار، وتم التحفظ على الجثة المجهولة الهوية والتى أكد طبيب الاستقبال والطوارئ بالمستشفى انها فى العقد الثالث من العمر.
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