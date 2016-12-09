ننشر أسماء المصابين بحادث التصادم أعلى الكوبرى الاقليمى بطريق السويس

وكانت مستشفى العاشر من رمضان قد استقبلت مساء اليوم الجمعة، جثة مجهولة الهوية و 7 أشخاص مصابين إصابات خطيرة فى الحادث وتم تحويل كافة المصابين إلى مستشفى بلبيس العام والجامعة والأحرار، وتم التحفظ على الجثة المجهولة الهوية والتى أكد طبيب الاستقبال والطوارئ بالمستشفى انها فى العقد الثالث من العمر.