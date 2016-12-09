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جامعة الإسكندرية تدين الأعمال الإرهابية.. وتؤكد: تزيد من إصرارنا

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جامعة الإسكندرية تدين الأعمال الإرهابية.. وتؤكد: تزيد من إصرارنا جامعة الإسكندرية تدين الأعمال الإرهابية.. وتؤكد: تزيد من إصرارنا

>الإسكندرية – أسماء على بدر

أصدرت جامعة الإسكندرية بياناً، منذ قليل، لإدانة الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة، بمحيط مسجد السلام بمنطقة الطالبية بشارع الهرم في الجيزة، وراح ضحيته 6 من رجال الشرطة بينهم ضابطان، وأمين شرطة، و3 مجندين، إضافة إلى إصابة ثلاثة مجندين آخرين، وتتوجه الجامعة بخالص العزاء لأسر الشهداء سائلين الله أن يلهم ذويهم الصبر وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

 

وتؤكد الجامعة فى بيان اليوم، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية  لن تزيد أجهزة الشرطة ومن قبلهما الشعب المصرى إﻻ قوة وإصرارا على مواجهة جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية فى كل مكان داخل .


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