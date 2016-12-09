مدير مباحث سوهاج: ضبط 291 قطعة سلاح و2280 طلقة و264 متهما خلال شهر

سوهاج محمود مقبول

قال العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بسوهاج أن الإدارة بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وبالإشتراك مع الأمن العام برئاسة العميد منتصر عبدالنعيم وجهت حملات يومية بكافة المراكز والأقسام على مستوى المحافظة أستهدفت أطراف الخصومات الثأرية وأطراف المشاجرات والنزاعات وحازى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر وقد ورشه لتصنيع الأسلحة ورشاش و67 بندقية الية و3 بنادق مشخشنه و90 بندقية خرطوش و12 مسدس و118 فرد صناعة محلية بإجمالى 291 قطعة سلاح وتم ضبط 2280 طلقة حية و 264 متهما بإجمالى عدد قضايا 263 قضية وذلك خلال شهر نوفمبر عام 2016.

وقد سجل مركز دار السلام أعلى المراكز في عملية الضبط بإجمالى 22 قطعة سلاح ما بين رشاش والى وخرطوش وفرد محلى الصنع و872 طلقة ذخيرة بإجمالى 40 متهما و39 قضية . بينما تم ضبط 13 بندقية الية بمركز سوهاج و6 خرطوش و2 مسدس و14 فرد محلى الصنع بإجمالى 35 قطعة سلاح و318 طلقة ممختلفة الأنواع بإجمالى 20 متهما و20 قضية.

وفى مركز شرطة جرجا تم ضبط 9 بنادف الية و7 خرطوش و5 فرد محلى الصنع بإجمالى 21 قطعة سلاح وتم ضبط 14 طلقة ذخيرة بإجمالى 20 متهماو20 قضية . أما في مركز ساقلته فتم ضبط 8 بنادق الية و2 بندقية مشخشنه و7 بنادق خرطوش و2 مسدس و9 فرد محلى الصنع بإجمالى 28 قطعة سلاح وتم ضبط 20 طلقة ذخيرة بإجمالى 24 متهما و24 قضية .

وفى مركز طما شمال محافظة سوهاج تم ضبط 3 بنادق الية و6 بنادق خرطوش و10 فرد محلى الصنع بإجمالى 19 قطعة سلاح وتم ضبط طلقة واحدة بإجمالى 19 متهما و19 قضية . وفى مركز طهطا تم ضبط 5 بنادق الى و4 خرطوش و12 فرد محلى الصنع بإجمالى 21 قطعة سلاح وتم ضبط 359 طلقة حية بإجمالى 19 متهما و19 قضية .

وفى مركز المراغة تم ضبط بندقية مشخشنه و10 بنادق خرطوش ومسدس و8 فرد محلى الصنع بإجمالى 20 قطعة سلاح وتم ضبط 4 طلقة حية بإجمالى 20 متهما و20 قضية . وفى مركز أخميم شرق محافظة سوهاج تمضبط 3 بنادق خرطوش و2 مسدس و3 فرد محلى الصنع بإجمالى 8 قطع سلاح وبلغت جملة المتهمين 8 متهمين في 8 قضايا.

وفى مركز المنشاه تم ضبط 4 بنادق الية و9 بنادق خرطوش و6 فرد محلى الصنع بإجمالى 19 قطعة سلاح وتم ضبط 10 طلقات ذخيرة بإجمالى 19 متهما في 19 قضية . وفى قسم جرجا تم ضبط مسدس وفرد محلى الصنع بإجمالى قطعتين و10 طلقات ذخيرة بإجمالى 3 متهمين و3 قضايا. وفى مركز البلينا تم ضبط 6 بنادق الية و10 بنادق خرطوش ومسدس و5 فرد محلى الصنع بإجمالى 22 قطعة سلاح و277 طلقة ذخيرة بإجمالى 22 متهما و22 قضية.

وفى مركز جهينة تم ضبط بندقية الية و2 بندقية خرطوش و11 فرد محلى الصنع بإجمالى 14 قطعة بإجمالى 13 متهما و13 قضية . وفى قسم أول سوهاج تم ضبط بندقية خرطوش و2 فرد محلى الصنع بإجمالى 3 قطع وتم ضبط4 طلقات ذخيرة بإجمالى 3 متهمين و3 قضايا . وفى قسم ثان سوهاج تم ضبط بندقية الية وفرد محلى بإجمالى 2 قطعة سلاح و19 طلقة ذخيرة بإجمالى متهمين وقضيتين. وفى قسم طهطا تم ضبط 6 فرد محلى الصنع بإجمالى 6 قطع سلاح و243 طلقة ذخيرة حية و7 متهمين ، و7 قضايا.

وفى قسم الكوثر تم ضبط مسدسو3 فرد محلى الصنع بإجمالى 4 قطع سلاح و4 طلقات ذخيرة 4 متهمين و4 قضايا. وفى مركز العسيرات تم ضبط 2 بندقية الية و10 خرطوش ومسدس و8 فرد محلى الصنع بإجمالى 21 قطعة سلاح وتم ضبط 25 طلقة ذخيرة بإجمالى 21 قضية و21 متهما.