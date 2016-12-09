تقنية جديدة لتدبيس المعدة بالمنظار للتخلص من السمنة

كتبت أمل علام

تنظم الجمعية المصرية للجهاز الهضمى والأمراض المعدية "ESTIP"، مؤتمرها السنوى بالقاهرة فى الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الجارى.

دكتور إبراهيم مصطفى

وقال الدكتور إبراهيم مصطفى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى والمناظير بمعهد تيودور بلهارس، رئيس الجمعية والمؤتمر، إن المؤتمر أجرى ورش عمل يوم أمس الخميس عن استخدام المناظير التشخيصية والعلاجية فى مجال الجهاز الهضمى.

خلال جلسات المؤتمر

وأوضح أن المؤتمر يقدم أحدث ما وصلت إليه الدراسات فى مجال أمراض الكبد، والجهاز الهضمى العلوى والسفلى، والقنوات المرارية، وتدبيس المعدة للتخلص من السمنة عن طريق منظار الجهاز الهضمى العلوى، لأول مرة فى مصر، بحضور نخبة من أفضل الأساتذة على مستوى العالم.

يشارك فى المؤتمر 860 طبيبا من 34 دولة من جميع أنحاء العالم من أفريقيا، وآسيا، وأوروبا وأمريكا.