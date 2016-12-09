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عمرو السولية يبدأ أولى خطوات العودة للأهلي

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عمرو السولية يبدأ أولى خطوات العودة للأهلي عمرو السولية يبدأ أولى خطوات العودة للأهلي

>كتب محمد عراقى

واصل عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، البرنامج التأهيلى الذى يؤديه تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى للتأهيل  للتخلص من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية.

 

عمرو السولية يبدأ الجرى حول الملعب

وبدأ عمرو السولية  تدريبات الجري حول الملعب لأول مرة منذ تعرضه للإصابة خلال مران الفريق اليوم الجمعة، والذى يأتى استعدداً لمواجهة إنبى الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري العام.

 

حسام البدي يطلب تجهيز عمرو السولية 

ويخضع عمرو السولية لتنفيذ برنامج تأهيلى فى الفترة الحالية، للتخلص من الإصابة والعودة مرة أخرى للمشاركة مع الفريق فى المباريات، بعدما طلب حسام البدري المدير الفنى للفريق سرعة تجهيزه فى ظل الحاجة الفنية لجهوده بعد تعرض أكثر من لاعب مؤثر لإصابة عضلية.

 

عمرو السولية يخسر حلم الانضمام للفراعنة بأمم أفريقيا

وتضاءلت فرصة عمرو السولية فى الانضمام للفراعنة قبل السفر للجابون، من أجل المشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها فى شهر يناير المقبل، وكان عمرو السولية يقاتل فى المباريات الأخيرة للأهلي من أجل الدخول ضمن اهتمامات هيكتوبر كوبر مدرب الوطنى، لكن الإصابة ستبعده تماما.

 


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مصر 365

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