4 مشاكل صحية تغلب عليها بعسل النحل

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عدد من الفوائد الصحية للسائل الذهبى (عسل النحل) فى علاج عدد من المشاكل الصحية، التى منها:



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1. الهضم:

> العسل معروف بخصائصه المضادة للجراثيم، والجلوكوز أوكسيديز موجودة فى العسل يساعد فى تحسين الهضم.

2. الأرق:

يتكون العسل من مركب يسمى التربتوفان يساعد على النوم بشكل أفضل؛ فإن إضافة ملعقة صغيرة من العسل لكوب من الحليب الدافئ ثم مزجها بشكل صحيح، اشرب هذا قبل الذهاب إلى السرير يساعدك على النوم الجيد.

3. يعزز المناعة:

إنه يحتوى على خصائص مضادة للبكتيريا، والعسل يساعد فى تعزيز مستوى المناعة ويمنع الجسم من أى نوع من أنواع العدوى والحساسية.

٤. الكحة:

إذا كان لديك كحة فمن الممكن أن تأخذ ملعقة كبيرة من العسل قبل النوم؛ وهذا يساعد على تهدئة السعال ويقتل البكتيريا والعدوى.