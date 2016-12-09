بعد قرار تصدير الحمير..نائب يسأل الحكومة: هل لدينا أساسا مزارع لتربيتها؟؟

كتب – مايكل فارس

تعجب النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، من قرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر البيطرى بوزارة الزراعة، الخاص بتصدير 10 آلاف حمار حي -ذكور فقط - سنويا إلى الخارج بالإضافة إلى مواصلة الهيئة فى إصدار الشهادات الصحية والمعملية لتصدير 8 آلاف جلد حمار سنويا، وذلك لمحاربة ظاهرة انتشار لحومها بالأسواق، وتزايد أعدادها بالمحافظات.

وقال تمراز فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، هذا القرار غريب، موجها عدة أسئلة للحكومة، أولها هل لدينا من الأساس مزارع لتربيتها؟

فالحمير فى منازل الفلاحين والمزارعين فقط، ولا توجد مزارع فى مصر لتربيتها، إضافة إلى أن القرار لم يحدد آلية تصديرها فهل سيتم شراءها من الفلاحيين، ثم بيعها؟

وإلى أى الدول ستصدرها الدولة؟ كما أن الحمير تحديداً من أهم الحيوانات لدى الفلاح المصرى، فهى أداة مواصلات بالنسبة له، ووسيلة نقل أدواته الزراعيه للأرض، كما أن أعداد الحمير ليست كثيرة فى مصر ليتم تصديرها للخارج