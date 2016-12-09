أخبار عاجلة

البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
وزيرة التضامن تناقش مع سفيرة بلجيكا أنشطة التنمية الاجتماعية -
علي عبد العال: مصلحة الدولة تعلو على كل الدساتير -
صحيفة عبرية: الإسرائيليون غاضبون من غلق معبر طابا -
عبد العال: حالة الطوارئ سيطبق فيها كل ما هو استثنائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

لاتينا الإيطالى يطلب 2 مليون يورو لبيع بواكى للأهلي

Google+ Print
لاتينا الإيطالى يطلب 2 مليون يورو لبيع بواكى للأهلي لاتينا الإيطالى يطلب 2 مليون يورو لبيع بواكى للأهلي

>كتب محمد عراقى

اشترط مسئولو نادى لاتينا الإيطالي الحصول على مبلغ 2 مليون يورو للاستغناء عن المهاجم الغانى ريتشموند بواكى للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

ويواصل الأهلي مفاوضاته مع أكثر من مهاجم -يعد بواكى واحدا من أبرزهم- إلا أن الإدارة الحمراء تطمح فى تخفيض هذا المبلغ، خاصة أن اللاعب اشترط الحصول على مليون دولا سنوياً للموافقة على الانتقال للقلعة الحمراء.

 

بواكى من مواليد 1993 وسبق له اللعب في أندية يوفنتوس وساسولو وجنوة قبل أن يستقر به الحال فى لاتينا، كما أنه كان ضمن تشكيلة منتخب غانا الأول الذى واجه فى تصفيات مونديال 2014 ويتميز بالسرعة والقوة ويجيد الضغط على دفاعات الخصوم والقدرة على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم