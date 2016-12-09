لاتينا الإيطالى يطلب 2 مليون يورو لبيع بواكى للأهلي

كتب محمد عراقى

اشترط مسئولو نادى لاتينا الإيطالي الحصول على مبلغ 2 مليون يورو للاستغناء عن المهاجم الغانى ريتشموند بواكى للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويواصل الأهلي مفاوضاته مع أكثر من مهاجم -يعد بواكى واحدا من أبرزهم- إلا أن الإدارة الحمراء تطمح فى تخفيض هذا المبلغ، خاصة أن اللاعب اشترط الحصول على مليون دولا سنوياً للموافقة على الانتقال للقلعة الحمراء.

بواكى من مواليد 1993 وسبق له اللعب في أندية يوفنتوس وساسولو وجنوة قبل أن يستقر به الحال فى لاتينا، كما أنه كان ضمن تشكيلة منتخب غانا الأول الذى واجه مصر فى تصفيات مونديال 2014 ويتميز بالسرعة والقوة ويجيد الضغط على دفاعات الخصوم والقدرة على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص.