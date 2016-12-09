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الحضرى يعود لقائمة دجلة استعدادا لمواجهة ذئاب الجبل

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الحضرى يعود لقائمة دجلة استعدادا لمواجهة ذئاب الجبل الحضرى يعود لقائمة دجلة استعدادا لمواجهة ذئاب الجبل

>كتب أحمد طارق

اختار أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، 21 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، غدا السبت، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الـ14، من عمر مسابقة الدورى العام.

 

 

 

وضمت القائمة كلا من: عصام الحضرى، أحمد بدوى، محمود علاء، رجب نبيل، أحمد العش، مصطفى طلعت، كريم ممدوح، عرفة السيد، محمد هلال، حسام عرفات، إسلام البدران، إبراهيم عبد الخالق، محمد أنور، أيمن عادل، محمد عبد العاطى، بوبكر ديارا، صامويل أفوم، محمود مرعى، عمر مرموش، إبراهيما نيداى.

 

 

 

وشهدت القائمة عودة عصام الحضرى بعد أن حصل على فترة راحة سلبية لمدة 10 أيام، وغاب عن مواجهتى الإسماعيلى والزمالك، كما خرج من قائمة الفريق الدجلاوى كل من الحارس محمود رضا، والسيد سالم، وأحمد حسن، ومصطفى عبد الرسول، ومحمد شريف، وعبد الرحمن يوسف.


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