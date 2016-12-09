تعليق ناري لمظهر شاهين على حادث اليوم

شيماء مصطفى

أدان الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، خلال تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الجمعة منذ قليل، لحادث الإرهابي الذي راح ضحيته 6 من أبناء وزارة الداخلية المصرية، و3 مصابين أيضاً من نفس القوة.

وقال شاهين بأن ” من قام بهذه التفجيرات وقتلوا أبرياء بغير حق، في مناسبة وذكرى المولد النبوي الشريف، لا يعرفون صحيح الإسلام، واعتدائهم هو اعتداء على منهج وتعاليم الدين الإسلامي، وإساءة لذكرى النبي صلى الله عليه وسلم”.

وتقدم شاهين بعزائه للأمة العربية ولجميع المصريين، في استشهاد أبطال من أبطال الداخلية المصرية، وطالهم أيدي الإرهاب الخسيس الذي لا دين له، والإسلام بريء منهم ومن أعمالهم الدموية.

شبكةعيونالإخبارية

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