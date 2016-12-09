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الدولار يتحدى السيسي والبنك المركزي ويتخطى جميع الحواجز ويسجل رقماً قياسياً في ختام تعاملات اليوم الجمعة

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الدولار يتحدى السيسي والبنك المركزي ويتخطى جميع الحواجز ويسجل رقماً قياسياً في ختام تعاملات اليوم الجمعة الدولار يتحدى السيسي والبنك المركزي ويتخطى جميع الحواجز ويسجل رقماً قياسياً في ختام تعاملات اليوم الجمعة

ما زال الدولار يشهد حالة تذبذب كبيرة في الأسواق والبنوك الرسمية، الأمر الذي وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي بأنه أمر صحي،  مشيراً إلى أنه سيستقر خلال ستة أشهر وفي نهاية النصف الأول من العام القادم.

وبالرغم من تصريحات بالأمس في احتفال وزارة الأوقاف بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بأن سعر الـ17 والـ18 لن يستمر طويلاً، إلا أن الورقة الخضراء تحدت الجميع اليوم وحطمت كل الأرقام القياسية لتقترب لأول مرة من حاجز الـ19 جنيه في بعض البنوك.

حيث قام بنك الإمارات دبي الوطني نهاية تعاملات اليوم الجمعة بعرض الدولار بسعر 18.75 جنيه للبيع، فيما وصل إلى 18.5 في بنكي كريدي أجريكول ومصر وإيران للتنمية، و 18 جنيه للشراء، أما بنك إتش إس بي سي مصر فسجل 18.48 جنيه للبيع.

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