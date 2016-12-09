اختتام المؤتمر الثالث لقسم جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة

كتبت أمل علام

اختتمت، اليوم، فعاليات المؤتمر الثالث لقسم جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة بحضور أساتذة جراحة القلب من كافة الجامعات المصرية، بالإضافة إلى الخبراء الأجانب.

وقال الدكتور نور الذين نعمان رئيس قسم جراحة القلب بجامعة المنصورة إن الموضوع الرئيسى للمؤتمر هذا العام كان استخدام التدخلات الجراحية المحدودة ،والتجميليه فى جراحة القلب و الصدر.

وأضاف أن المؤتمر استمر على مدى يومين عقدت فيها 6 جلسات تضمنت أكثر من ثلاثين بحثا علميا فى مختلف فروع جراحة القلب والصدر وجراحة القلب للأطفال.

من جانبه قال الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس إنه تم تخصيص جلسة عن جراحة قلب الأطفال ودارت فيها مناقشات مستفيضة حول الأبحاث المقدمة، وقد شارك ببحثين أولهما حول إحدى التقنيات التى ابتكرها فى استبدال الصمام الثلاثى بالصمام الرئوى لنفس المريض، وهو ما تم نشره وتسجيله عالميا.

وأضاف أن البحث الثانى عن إحدى مضاعفات جراحة قلب الأطفال وطريقة تقييم إعادة التدخل الجراحى فيها.