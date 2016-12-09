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أخبار الاقتصاد في مصر: أسعار الدولار – الذهب – الحديد – الأسمنت

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أخبار الاقتصاد في مصر: أسعار الدولار – الذهب – الحديد – الأسمنت أخبار الاقتصاد في مصر: أسعار الدولار – الذهب – الحديد – الأسمنت

أخبار الاقتصاد في اليوم الجمعة الموافق 9-12-2016 نطلعكم عليها بشكل يومي من خلال متابعتنا المستمرة لتطورات أوضاع الاقتصاد في مصر، حيث تشمل تغطيتنا الدولار في السوق السوداء والبنوك والذهب وأسعار الحديد والأسمنت، وكذلك تأثير أسعار الدولار في الاقتصاد المصري.
أخبار الاقتصاد في مصر

    صرح رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر المهندس عصام بدوي عن افتتاح معرض للمنتجات المصرية بأسعار مخفضة، ويأتي هذا في إطار توفير السلع لسكان المدينة بأسعار مخفضة.
    أعلن رئيس الهيئة القومية للأنفاق اللواء طارق جمال الدين عن البدء في تنفيذ أعمال حفر المرحلة الثالثة من خط مترو أنفاق العتبة – بولاق الدكرور بتكلفة تصل إلى 900 مليون يورو خلال الأسبوع القادم.
    صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش عن عبور 200 سفينة بإجمالي حمولة تصل إلى 12.6 مليون طنا من البضائع عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك خلال الخمسة أيام الماضية.
    صرح أحد المصادر المسئولة بهيئة السكة الحديد على موافقة الهيئة على طلب عضو مجلس النواب وحيد قرقر الخاص بربط مدينة بلقاس مع مدينة المنصورة من خلال قطار سكة حديد بإجمالي تكلفة تصل إلى مائتين وخمسين مليون جنيها.

أخبار الاقتصاد في مصر اليوم الجمعة الموافق 9-12-2016 نطلعكم عليها بشكل يومي من خلال متابعتنا المستمرة لتطورات أوضاع الاقتصاد في مصر، حيث تشمل تغطيتنا الإخبارية أسعار الدولار في السوق السوداء والبنوك والذهب وأسعار الحديد والأسمنت، وكذلك تأثير أسعار الدولار في الاقتصاد المصري.
أخبار الاقتصاد في مصر

    صرح رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر المهندس عصام بدوي عن افتتاح معرض للمنتجات المصرية بأسعار مخفضة، ويأتي هذا في إطار توفير السلع لسكان المدينة بأسعار مخفضة.
    أعلن رئيس الهيئة القومية للأنفاق اللواء طارق جمال الدين عن البدء في تنفيذ أعمال حفر المرحلة الثالثة من خط مترو أنفاق العتبة – بولاق الدكرور بتكلفة تصل إلى 900 مليون يورو خلال الأسبوع القادم.
    صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش عن عبور 200 سفينة بإجمالي حمولة تصل إلى 12.6 مليون طنا من البضائع عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك خلال الخمسة أيام الماضية.
    صرح أحد المصادر المسئولة بهيئة السكة الحديد على موافقة الهيئة على طلب عضو مجلس النواب وحيد قرقر الخاص بربط مدينة بلقاس مع مدينة المنصورة من خلال قطار سكة حديد بإجمالي تكلفة تصل إلى مائتين وخمسين مليون جنيها.

أخبار الاقتصاد في مصر اليوم الجمعة الموافق 9-12-2016 نطلعكم عليها بشكل يومي من خلال متابعتنا المستمرة لتطورات أوضاع الاقتصاد في مصر، حيث تشمل تغطيتنا الإخبارية أسعار الدولار في السوق السوداء والبنوك والذهب وأسعار الحديد والأسمنت، وكذلك تأثير أسعار الدولار في الاقتصاد المصري.
أخبار الاقتصاد في مصر

    صرح رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر المهندس عصام بدوي عن افتتاح معرض للمنتجات المصرية بأسعار مخفضة، ويأتي هذا في إطار توفير السلع لسكان المدينة بأسعار مخفضة.
    أعلن رئيس الهيئة القومية للأنفاق اللواء طارق جمال الدين عن البدء في تنفيذ أعمال حفر المرحلة الثالثة من خط مترو أنفاق العتبة – بولاق الدكرور بتكلفة تصل إلى 900 مليون يورو خلال الأسبوع القادم.
    صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش عن عبور 200 سفينة بإجمالي حمولة تصل إلى 12.6 مليون طنا من البضائع عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك خلال الخمسة أيام الماضية.
    صرح أحد المصادر المسئولة بهيئة السكة الحديد على موافقة الهيئة على طلب عضو مجلس النواب وحيد قرقر الخاص بربط مدينة بلقاس مع مدينة المنصورة من خلال قطار سكة حديد بإجمالي تكلفة تصل إلى مائتين وخمسين مليون جنيها.

أسعار الدولار في السوق السوداء

سجلت أسعار عملة الدولار الأمريكي المتداولة اليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر ديسمبر لعام 2016 مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء 18.50 جنيها، كما سجل متوسط المتداول اليوم بالبنوك 18.10 مقابل الجنيه المصري.


أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في جميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر جنيه الذهب في الأسواق المصرية 4736 جنيها مصريا، كما سجل عيار 24 اليوم 677 جنيها.
نوع الوحدة  متوسط محلات الصاغة
عيار 24  677
عيار 21  592
عيار 18  507
عيار 14  395
عيار 12 338
أسعار الحديد
المنتج  متوسط سعر الطن بالجنيه المصري
عز  9300
بشاي  9200
العتال  9270
عطية  9270
أسعار الأسمنت
الشركة  متوسط سعر  الطن بالجنيه المصري
العربية للأسمنت  780
أسمنت أسيوط  800
صناعات مواد البناء  760
أسيك المنيا  775
لافارج للأسمنت  810
القومية للأسمنت  770
بورتلاند طره  820
حلوان  820
مصر بني سويف  775
السويدي  770
جنوب الوادي  760
مصر للأسمنت قنا  770

 


 



 

 

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