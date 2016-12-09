أخبار الاقتصاد في مصر: أسعار الدولار – الذهب – الحديد – الأسمنت

شيماء مصطفى

أخبار الاقتصاد في مصر اليوم الجمعة الموافق 9-12-2016 نطلعكم عليها بشكل يومي من خلال متابعتنا المستمرة لتطورات أوضاع الاقتصاد في مصر، حيث تشمل تغطيتنا الإخبارية أسعار الدولار في السوق السوداء والبنوك والذهب وأسعار الحديد والأسمنت، وكذلك تأثير أسعار الدولار في الاقتصاد المصري.

أخبار الاقتصاد في مصر

صرح رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر المهندس عصام بدوي عن افتتاح معرض للمنتجات المصرية بأسعار مخفضة، ويأتي هذا في إطار توفير السلع لسكان المدينة بأسعار مخفضة.

أعلن رئيس الهيئة القومية للأنفاق اللواء طارق جمال الدين عن البدء في تنفيذ أعمال حفر المرحلة الثالثة من خط مترو أنفاق العتبة – بولاق الدكرور بتكلفة تصل إلى 900 مليون يورو خلال الأسبوع القادم.

صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش عن عبور 200 سفينة بإجمالي حمولة تصل إلى 12.6 مليون طنا من البضائع عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك خلال الخمسة أيام الماضية.

صرح أحد المصادر المسئولة بهيئة السكة الحديد على موافقة الهيئة على طلب عضو مجلس النواب وحيد قرقر الخاص بربط مدينة بلقاس مع مدينة المنصورة من خلال قطار سكة حديد بإجمالي تكلفة تصل إلى مائتين وخمسين مليون جنيها.

أخبار الاقتصاد في مصر اليوم الجمعة الموافق 9-12-2016 نطلعكم عليها بشكل يومي من خلال متابعتنا المستمرة لتطورات أوضاع الاقتصاد في مصر، حيث تشمل تغطيتنا الإخبارية أسعار الدولار في السوق السوداء والبنوك والذهب وأسعار الحديد والأسمنت، وكذلك تأثير أسعار الدولار في الاقتصاد المصري.

أخبار الاقتصاد في مصر

صرح رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر المهندس عصام بدوي عن افتتاح معرض للمنتجات المصرية بأسعار مخفضة، ويأتي هذا في إطار توفير السلع لسكان المدينة بأسعار مخفضة.

أعلن رئيس الهيئة القومية للأنفاق اللواء طارق جمال الدين عن البدء في تنفيذ أعمال حفر المرحلة الثالثة من خط مترو أنفاق العتبة – بولاق الدكرور بتكلفة تصل إلى 900 مليون يورو خلال الأسبوع القادم.

صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش عن عبور 200 سفينة بإجمالي حمولة تصل إلى 12.6 مليون طنا من البضائع عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك خلال الخمسة أيام الماضية.

صرح أحد المصادر المسئولة بهيئة السكة الحديد على موافقة الهيئة على طلب عضو مجلس النواب وحيد قرقر الخاص بربط مدينة بلقاس مع مدينة المنصورة من خلال قطار سكة حديد بإجمالي تكلفة تصل إلى مائتين وخمسين مليون جنيها.

أخبار الاقتصاد في مصر اليوم الجمعة الموافق 9-12-2016 نطلعكم عليها بشكل يومي من خلال متابعتنا المستمرة لتطورات أوضاع الاقتصاد في مصر، حيث تشمل تغطيتنا الإخبارية أسعار الدولار في السوق السوداء والبنوك والذهب وأسعار الحديد والأسمنت، وكذلك تأثير أسعار الدولار في الاقتصاد المصري.

أخبار الاقتصاد في مصر

صرح رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر المهندس عصام بدوي عن افتتاح معرض للمنتجات المصرية بأسعار مخفضة، ويأتي هذا في إطار توفير السلع لسكان المدينة بأسعار مخفضة.

أعلن رئيس الهيئة القومية للأنفاق اللواء طارق جمال الدين عن البدء في تنفيذ أعمال حفر المرحلة الثالثة من خط مترو أنفاق العتبة – بولاق الدكرور بتكلفة تصل إلى 900 مليون يورو خلال الأسبوع القادم.

صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش عن عبور 200 سفينة بإجمالي حمولة تصل إلى 12.6 مليون طنا من البضائع عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك خلال الخمسة أيام الماضية.

صرح أحد المصادر المسئولة بهيئة السكة الحديد على موافقة الهيئة على طلب عضو مجلس النواب وحيد قرقر الخاص بربط مدينة بلقاس مع مدينة المنصورة من خلال قطار سكة حديد بإجمالي تكلفة تصل إلى مائتين وخمسين مليون جنيها.

أسعار الدولار في السوق السوداء

سجلت أسعار عملة الدولار الأمريكي المتداولة اليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر ديسمبر لعام 2016 مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء 18.50 جنيها، كما سجل متوسط سعر الدولار المتداول اليوم بالبنوك 18.10 مقابل الجنيه المصري.



أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في جميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر جنيه الذهب في الأسواق المصرية 4736 جنيها مصريا، كما سجل عيار 24 اليوم 677 جنيها.

نوع الوحدة متوسط محلات الصاغة

عيار 24 677

عيار 21 592

عيار 18 507

عيار 14 395

عيار 12 338

أسعار الحديد

المنتج متوسط سعر الطن بالجنيه المصري

عز 9300

بشاي 9200

العتال 9270

عطية 9270

أسعار الأسمنت

الشركة متوسط سعر الطن بالجنيه المصري

العربية للأسمنت 780

أسمنت أسيوط 800

صناعات مواد البناء 760

أسيك المنيا 775

لافارج للأسمنت 810

القومية للأسمنت 770

بورتلاند طره 820

حلوان 820

مصر بني سويف 775

السويدي 770

جنوب الوادي 760

مصر للأسمنت قنا 770











شبكةعيونالإخبارية

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